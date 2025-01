Tmw - Il Napoli cerca un centrocampista alla Zielinski: torna in auge un nome

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – II Tempo’, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, direttore di Tuttomercatoweb.com: “A centrocampo ci sono delle idee. Fazzini piace, è uno dei nomi. Il Napoli sta cercando un calciatore alla Zielinski ed ecco perché Sudakov potrebbe essere un profilo giusto. Però bisogna vedere e valutare pian piano l’occasione. La dirigenza azzurra non vuole sbagliare la scelta perché bisognerà sborsare dei soldi, non prenderanno un calciatore tanto per prenderlo. Per Sudakov bisogna capire se ci sarà l’apertura dello Shakhtar. Se può, il Napoli un centrocampista lo fa volentieri".

Folorunsho-Fiorentina, ci siamo? “Siamo ai dettagli, sarà prestito con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni. La cifra del riscatto dovrebbe essere intorno agli 8 milioni. L’altra cessione già chiusa è quella di Zerbin al Venezia, in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza dei lagunari. Qui la cifra è di 3-4 milioni per il riscatto”.