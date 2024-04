Tmw - L'Atalanta si opporrà al Napoli: Gasperini è il segreto di 600mln di plusvalenze

Cosa deve fare Gian Piero Gasperini per meritarsi una big d'Europa? E' l'interrogativo sollevato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com

Cosa deve fare Gian Piero Gasperini per meritarsi una big d'Europa? E' l'interrogativo sollevato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com che analizzano il futuro del tecnico dell'Atalanta: "Klopp lo ha forse sottovalutato. Ma forse no. Guardiola lo aveva incoronato anni fa con quel "dentista" che ora è sulla bocca di tutti. È un'Atalanta più forte, più completa. Esce uno e dentro un altro, di pari qualità o quasi. Prima non era così, la differenza era marcata. Merito del club, della dirigenza, della presidenza. E, appunto, di Gasperini.

Com'è possibile che nessuno si accorga che, al netto di un carattere quantomeno particolare, Gasperini merita una grande chance? Ha stravolto la vita dell'Atalanta - e dei Percassi - portandola a una dimensione diversa. Un quarto di finale di Champions, uno di Europa League, ora la semifinale, due finali di Coppa Italia, 600 milioni di plusvalenze nel corso degli anni. Certo, si può parlare dell'Inter e dell'occasione persa, ma è oramai di oltre un decennio fa e qualcosa ha dimostrato. Antonio Percassi si opporrà a qualunque cosa. Al Napoli che vorrebbe il Gasp come uomo del risorgimento dopo un'annata balorda. Qualsiasi proposta che arriverà sul tavolo sarà rispedita al mittente. Un anno fa c'era l'Arabia Saudita, di questi tempi, con il tecnico che decise di dire di no".