Tmw - Napoli su Dorgu! Conte studia il colpo a prescindere da Spinazzola: le cifre

vedi letture

Mario Rui probabilmente tornerà in Portogallo. Le discussioni con i tre club principali - cioè Sporting di Lisbona, Porto e Benfica - vanno avanti

Il Napoli valuta Patrick Dorgu per la fascia. Il difensore danese del Lecce piace a molti club in Serie A, anche se gli azzurri prima dovranno eventualmente cedere qualcuno sulla fascia sinistra di difesa.

Mario Rui probabilmente tornerà in Portogallo. Le discussioni con i tre club principali - cioè Sporting di Lisbona, Porto e Benfica - vanno avanti da parecchio tempo, anche se per ora non c'è nulla di avanzato. Il suo addio aprirebbe, appunto, alla possibilità di portare Dorgu a Napoli, indipendentemente da Leonardo Spinazzola. Questo perché Matias Oliveira può agire anche da braccetto nella difesa a tre.

Tornando all'esterno del Lecce, la valutazione è comunque abbastanza alta - superiore ai 10 milioni - e ci sono anche Atalanta, in caso di addio di Mitchell Bakker, e Milan, che lo sta seguendo da molto tempo. Nei mesi scorsi si era parlato anche del Bayer Leverkusen, anche se i rossoneri hanno fatto un investimento su Belocian, del Rennes, che può giocare anche come esterno mancino.