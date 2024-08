Tmw - Non solo Simeone: l'Atalanta segue Retegui per rimpiazzare Scamacca

vedi letture

Lo stop di Gianluca Scamacca cambia i piani dell'Atalanta sul mercato. Nella giornata di oggi vi abbiamo raccontato dell'ipotesi che i nerazzurri possano cercare attaccanti in casa Sassuolo o in casa Napoli, con i nomi di Andrea Pinamonti e Giovanni Simeone, ma nelle ultime ore è spuntata anche l'idea relativa a Mateo Retegui del Genoa, con l'eventuale operazione che non sarebbe comunque semplice, visto che i rossoblù non vorrebbero privarsi del centravanti italoargentino.

In questi giorni la trattativa in uscita che il Grifone potrebbe chiudere è quella relativa al possibile addio di Albert Gudmundsson, con la Fiorentina che vorrebbe accelerare il prima possibile, e proprio per questo motivo Alberto Gilardino, tecnico dei liguri, vedrebbe di cattivo occhio la cessione anche di Retegui, visto che in questo caso dovrebbe salutare entrambi i suoi attaccanti titolari. Questo non vuol dire che per l'Atalanta sia impossibile intavolare una trattativa, ma serviranno le giuste carte per convincere il Genoa, che non svenderebbe certo il centravanti.