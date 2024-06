Tmw - Occhi su Leoni, difensore 2006 della Sampdoria: incontro con l'agente

Il Napoli pensa al futuro e si è messo sulle tracce di Giovanni Leoni, classe 2006 in forza alla Sampdoria, riscattato da pochi giorni dal Padova

Il Napoli pensa al futuro e si è messo sulle tracce di Giovanni Leoni, classe 2006 in forza alla Sampdoria, riscattato da pochi giorni dal Padova. Potrebbe prenderlo e poi prestarlo ancora alla Sampdoria: possibile un incontro nelle prossime ore per con l'agente del calciatore.

Giovanni Leoni, nato il 21 dicembre 2006 a Roma, è un promettente difensore centrale. Alto 1,93 metri, Leoni è conosciuto per le sue abilità difensive e la sua presenza fisica in campo. Durante la stagione 2023/2024 ha iniziato 9 partite e partecipato a un totale di 12 partite, segnando 1 gol e ricevendo 2 cartellini gialli senza mai essere espulso. La sua capacità di difendere e contribuire sia in attacco che in difesa lo rende un giocatore completo e versatile per la sua giovane età.