Tmw - Si scalda la pista Chelsea per Osimhen: contatti nella notte, oggi possibile offerta

Victor Osimhen, si sa, è in uscita dal Napoli. A maggior ragione da oggi in avanti, visto che in giornata il club azzurro accoglierà il suo erede, Romelu Lukaku, in arrivo per le visite mediche a Roma, a Villa Stuart, dopo aver chiuso definitivamente l'operazione con il Chelsea. E proprio ai Blues potrebbe finire il centravanti nigeriano: la pista si sta scaldando, i contatti stanno andando avanti e ce ne sono stati alcuni anche nella notte, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com.

Ieri e stanotte, infatti, Chelsea e Napoli hanno tenuto dei colloqui per capire la fattibilità dell'operazione-Osimhen. Il club inglese ci aveva provato prima in prestito, ma l'ex Lille non si muove con questa formula. Oggi, dunque, i Blues potrebbero cominciare a mettere soldi sul piatto, avanzando la prima offerta ufficiale al Napoli.