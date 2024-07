Tmw - Simeone nome forte per la Lazio! Contatti in corso da settimane: i dettagli

Con l'addio di Ciro Immobile la Lazio ha tutta l'intenzione di aggiungere alla rosa di mister Marco Baroni un nuovo centravanti che possa giocarsi il posto con Taty Castellanos ed in tal senso il nome forte è quello di Giovanni Simeone, attaccante argentino di proprietà del Napoli su cui i biancocelesti stanno lavorando già da alcune settimane.

Oltre a Victor Osimhen ed in attesa di Romelu Lukaku, il nuovo Napoli di Antonio Conte sembra disposto ad aprire alla cessione anche del Cholito, il quale vedrebbe di buon occhio una tappa a Roma in linea con la strada tracciata in passato dal padre Diego. Uno stimolo in più, quello legato al passato biancoceleste del Cholo, per un'operazione dal retrogusto romantico che sarebbe vista di buon occhio anche dai tifosi laziali.

Le parti sono in contatto e stanno cercando la giusta quadra della trattativa, con Simeone che nonostante la difficile ultima annata personale e di squadra garantirebbe la giusta dose di grinta e gol al reparto offensivo di Baroni: in questo senso occorre sottolineare l'apporto del Cholito nella stagione dello Scudetto azzurro, con 9 gol in 33 presenze.

Più in generale il classe '95 ha numeri di tutto rispetto in Serie A, campionato in cui vanta 268 presenze con 72 gol e 22 assist all'attivo e con la stagione migliore che resta quella del 2021/2022 quando mise a referto 17 gol e 6 assist nelle 36 partite di campionate giocate con l'Hellas.