Tmw - Trattativa ad oltranza per Garnacho: 50 milioni non bastano

Trattativa ad oltranza per Garnacho: 50 milioni non bastano

La richiesta del Manchester United è di 60 milioni di sterline, al cambio 70 milioni di euro.

Cinquanta milioni non bastano: Napoli-Garnacho, la trattativa va avanti a oltranza. Così titola il portale Tuttomercatoweb, che prova a fare il punto sull'affare per l'esterno del Manchester United: "Alejandro Garnacho è il primo obiettivo del Napoli per sostituire Kvaratskhelia. L'esterno d'attacco argentino dotato di passaporto spagnolo è il calciatore scelto da Antonio Conte per rinforzare i partenopei per una corsa Scudetto che si preannuncia più infuocata che mai. La società del presidente De Laurentiis ha già presentato una proposta da 50 milioni di euro: per ora non bastano. La richiesta del Manchester United è di 60 milioni di sterline, al cambio 70 milioni di euro.

Ballano quindi una ventina di milioni di euro per una trattativa che Giovanni Manna sta provando a sbloccare in queste ore: "Sicuramente gennaio è un mercato complicato, soprattutto dopo l'uscita di Khvicha è chiaro che ci aspettano. Abbiamo le idee chiare, stiamo lavorando. Abbiamo una squadra all'altezza. Sappiamo che è uscito un calciatore importante, stiamo valutando come e dove intervenire. Inutile fare dei nomi adesso perché possono andar bene oggi e domani possono non andar più bene. Avevamo già fatto delle cose che poi non si sono concretizzate. Cerchiamo di fare il massimo e di fare punti", ha detto il direttore sportivo del Napoli a margine della gara contro l'Atalanta".