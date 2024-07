Tuttosport - Bloccato Lukaku al posto di Osimhen: la cifra fissata per l'acquisto

Il centravanti del Chelsea non vede l’ora di tornare in Italia alle dipendenze di Conte e ha detto sì alla proposta triennale da 6,5 milioni annui

Non c'è dubbio: Victor Osimhen lascerà il Napoli. Tutto è stato deciso a dicembre scorso, quando il centravanti nigeriano firmò il rinnovo (e l'adeguamento) di contratto con la promessa che in estate sarebbe stata favorita la sua cessione. Intanto gli azzurri hanno già bloccato il sostituto del nigeriano.

Romelu Lukaku. Il centravanti del Chelsea non vede l’ora di tornare in Italia alle dipendenze di Conte e ha detto sì alla proposta triennale da 6,5 milioni annui messa sul tavolo da De Laurentiis, pronto a pagare 25 milioni il suo cartellino. Lavori in corso. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport.