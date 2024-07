Tuttosport - Buongiorno, mancano solo diritti d'immagine e la questione clausola

Ci siamo per l'arrivo di Alessandro Buongiorno al Napoli. Come scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, restano da definire due elementi importanti. Il primo riguarda la clausola liberatoria che il giocatore ha chiesto di inserire nel contratto. Il Napoli ha proposto una cifra di 70 milioni ma soltanto a partire dal terzo anno. E poi si è discusso dei diritti d’immagine, altro spinosissimo al momento di stendere i contratti. In ogni caso, sono stati compiuti passi avanti, quei passi avanti che inducono a credere che il Napoli sia ancora favorito.