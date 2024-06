Tuttosport - Chiesa-Juve, niente rinnovo: Roma fuori gioco, il Napoli c'è

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Chiesa è uno dei nomi caldi dell'estate. Il contratto in essere con la Juventus scadrà tra un anno soltanto, ma – all’orizzonte – non si scorgono concreti segnali di rinnovo. L'attaccante ha più volte dichiarato di trovarsi bene in bianconero e di voler proseguire la propria avventura a Torino. Ma solo a determinate condizioni, medesima eccezione posta dal club al tavolo delle trattative. Peccato che, però, i rispettivi requisiti al momento non coincidano.

Come riporta Tuttosport, il viaggio in Italia del suo procuratore Fali Ramadani nei prossimi giorni sarà sfruttato per un nuovo aggiornamento della situazione anche con la dirigenza bianconera. Al momento, comunque, non ci sono segnali incoraggianti: Chiesa vorrebbe un adeguamento dell'ingaggio in quanto giocatore simbolo del calcio italiano, mentre la Juventus non smebra voler proporre particolari rilanci oltre i 5 milioni all’anno pattuiti fino al 2025.

Giuntoli, in ogni caso, vuole evitare di perdere un elemento del genere a costo zero tra un anno e quindi spera che l'Europeo ne rilanci le quotazioni sul mercato. Si sta guardando intorno anche l'agente del diretto interessato, in passato corteggiato da Bayern Monaco e Liverpool mentre al momento nel mirino di Roma e Napoli. La Juventus non si siede neanche al tavolo per offerte inferiori ai 40 milioni, cifra troppo elevata per le possibilità giallorosse. Più plausibile la pista napoletana, imbastendo una trattativa in cui può entrare anche Giovanni Di Lorenzo.