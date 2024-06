Tuttosport conferma: Chiesa in bilico, la Juve di Motta pensa a Saelemaekers

Il club bianconero a livello di attaccanti esterni si deve muovere, a maggior ragione ora che la posizione di Chiesa è diventata più fluida che mai

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Porte girevoli sugli esterni offensivi per la Juventus che attende la firma di Thiago Motta. Il club bianconero a livello di attaccanti esterni si deve muovere, a maggior ragione ora - scrive il quotidiano torinese Tuttosport - che la posizione di Chiesa (accostato fortemente al Napoli) "è diventata più fluida che mai" visto che non si trova l’intesa per il prolungamento del contratto che scadrà alla fine della prossima stagione.

Per il quotidiano vicino alle vicende bianconere, Saelemaekers può entrare nei movimenti del mercato juventino. Per lo stesso ruolo, ma con un peso specifico diverso, per la Juventus continuano a circolare i nomi del kosovaro Zhegrova, del Lille, Savinho di proprietà del Troyes, Greenwood di proprietà del Manchester United. Si tratta però di operazioni da 25/40 milioni che in questo momento i torinesi non possono portare avanti, salvo una cessione della stessa portata.