Tuttosport - La Juventus può pescare il jolly Raspadori: a Conte farebbe comodo Chiesa

Il mercato della Juventus non ruota solo intorno a Todibo e Koopmeiners. La caccia all’attaccante esterno vive un suo momento particolarmente intenso, scrive il quotidiano torinese Tuttosport raccontando che i nomi sono noti anche se oltre ai soliti Sancho, Adeyemi, Galeno, Pepé e Conceiçao potrebbe spuntare il jolly.

Per il quotidiano infatti non bisogna dimenticare l’opzione Giacomo Raspadori, che - si legge - non pare al centro del progetto tecnico del Napoli targato Antonio Conte. Al tecnico farebbe comodo eccome l’inserimento di un attaccante esterno come Chiesa. E si sottolineano le parole del ds partenopeo Manna di ieri: "In rosa abbiamo Osimhen, Simeone e Cheddira e siamo ampiamente coperti in attacco. Poi ci sono 30 giorni di mercato e faremo valutazioni".