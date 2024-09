Icardi, post enigmatico nei giorni di Osimhen. I tifosi del Galatasaray: "Sei unico!"

"Il Leone domina in silenzio, mentre i cani abbaiano per attirare l'attenzione". Questo il post social pubblicato da Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, nelle ore in cui Osimhen sta per diventare suo compagno al Galatasaray.

Non è chiaro quale sia il senso del suo messaggio, di sicuro tra i tanti messaggi ricevuti ci sono molti tifosi della squadra turca che lo sostengono: "Sei insostituibile" scrivono in molti. Icardi al momento è infortunato ma al suo rientro l'idea dell'allenatore è di schierarli entrambi con un attacco a due. Icardi al Galatasaray è un idolo dei tifosi avendo segnato 56 gol in 79 in due stagioni, tre compresa questa appena cominciata.