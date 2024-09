Il Besiktas vuole a tutti i costi Mario Rui: l'esterno continua a dire no

Napoli e Besiktas si sono già accordato per un trasferimento a titolo temporaneo.

Il Besiktas non molla la presa per Mario Rui. A due giorni dalla chiusura della finestra di calciomercato in Turchia, il club di Istanbul continua a lavorare per convincere il terzino portoghese ad accettare la destinazione dopo che al Napoli è finito fuori rosa. Lo scrive 'Fanatik', specificando che l'esigenza della società turca è quella di inserire in rosa un'alternativa all'unico terzino sinistro disponibile, ovvero il franco-congolese Artur Masuaku.

Napoli e Besiktas si sono già accordato per un trasferimento a titolo temporaneo. Manca però il sì del laterale classe '91, calciatore che per ora non ha dato il suo assenso a un trasferimento.