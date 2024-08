Il Cagliari fa leva sulla volontà di Gaetano e non modifica l'offerta al Napoli

vedi letture

Il Cagliari considera ancora Gianluca Gaetano la primissima scelta, ma in virtù del desiderio del trequartista, che in Sardegna si è trovato molto bene, non intende modificare troppo l’ultima offerta da 8 milioni di euro con bonus presentata nelle scorse settimane. La società campana, da parte sua, resta rigida sulla richiesta di 12 milioni dopo i colloqui avuti anche con il Parma. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.