Il Cagliari non ha dubbi sul riscatto di Caprile: la cifra che incasserà il Napoli

Il Cagliari ha intenzione di riscattare Elia Caprile dal Napoli. Gli isolani, riferisce TMW, verseranno circa 8 milioni nelle casse azzurre, dopo avere convinto tutti in questi pochi mesi in rossoblù. Non è dato sapere poi se rimarrà o meno, perché ci sono interessamenti da parte di club più blasonati, come il Torino - in caso di addio di Vanja Milinkovic Savic - ma anche dei rumors su un Milan che dovrebbe decidere cosa fare con Mike Maignan.

