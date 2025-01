Il Deportivo ha convinto Yeremay: resta fino a giugno. Rifiutati 15mln dal Chelsea

vedi letture

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha raccontato le ultime sull'esterno offensivo Yeremay, accostato anche al Napoli: "Il Deportivo La Coruña ha rifiutato un'offerta da 15 milioni del BlueCo Group di Chelsea/Strasburgo. Il Depor ha deciso di tenere Yeremay al club fino alla fine della stagione, con la stessa clausola e lo stesso contratto. Il presidente del Depor ritiene di aver convinto Yeremay anche dopo le offerte dell'Italia".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).