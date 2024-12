Il Galatasaray vuole acquistare Osimhen a titolo definitivo: spunta un possibile alleato

L’operazione, però, potrebbe essere possibile soltanto a fine stagione.

Victor Osimhen, attaccante nigeriano attualmente in prestito al Galatasaray dal Napoli, potrebbe essere acquistato a titolo definitivo dal club turco. Stando a quanto riportato da "Fanatik", i giallorossi potrebbero riuscire a mettere sul piatto i 75 milioni di euro della clausola rescissoria del bomber (non valida in Italia) grazie all'aiuto di un fondo di investimento cinese. L’operazione, però, potrebbe essere possibile soltanto a fine stagione.