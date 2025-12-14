Il Man United blocca i big! Su Mainoo Napoli e altri 10 club, ma c'è un problema

vedi letture

Il Napoli rischia di dover pazientare per Kobbie Mainoo. Arrivare subito al centrocampista del Manchester United, obiettivo seguito da tempo dal ds Manna, non appare semplice soprattutto in vista di un possibile affondo già a inizio gennaio. A fare il punto è l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, secondo cui i Red Devils, alle prese con le tante assenze legate all'imminente Coppa d’Africa, preferirebbero non privarsi di elementi della rosa nella prima fase del mercato invernale.

Lo stesso discorso vale anche per Joshua Zirkzee, profilo seguito con insistenza dalla Roma, e per Mainoo, che sotto la gestione di Ruben Amorim ha trovato finora pochissimo spazio. Il centrocampista inglese spinge per avere maggiore continuità ed è disponibile anche a una soluzione in prestito, come già accaduto la scorsa estate prima dello stop imposto dal tecnico portoghese. Secondo Romano sono oltre dieci i club interessati a lui, con il Napoli in prima fila ormai da settimane, ma la decisione finale spetterà esclusivamente al Manchester United. Al momento, non c’è ancora il via libera: la Coppa d’Africa e una rosa considerata corta da Amorim frenano qualsiasi uscita immediata.