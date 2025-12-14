Napoli su Palestra, ma l'Inter prova a sprintare: l'esterno ha già preso una decisione

Il mercato dell’Inter inizia a prendere forma e il tema centrale riguarda le corsie esterne. La posizione di Denzel Dumfries è sotto stretta osservazione: l’olandese può lasciare Milano grazie a una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida fino al 31 luglio. Un dettaglio tutt’altro che secondario, soprattutto dopo il recente cambio di agente, ora molto introdotto nel mercato inglese. La sensazione, infatti, è che Dumfries voglia provare l’esperienza in Premier League, con il Chelsea indicato come una delle piste più concrete.

Proprio per questo motivo l’Inter si sta muovendo in anticipo per non farsi trovare impreparata. Come riportato da Nico Schira, i nerazzurri seguono con grande attenzione Marco Palestra, esterno che piace molto per prospettiva e caratteristiche. Un osservatore dell’Inter lo ha seguito dal vivo in Atalanta-Cagliari, ma la concorrenza è tutt’altro che marginale. Anche la Juventus è forte sul giocatore, avendolo monitorato già nella scorsa settimana, mentre il Napoli resta alla finestra.

Il rischio maggiore, però, arriva dall’estero. Se la valutazione di Palestra dovesse avvicinarsi ai 40 milioni, l’inserimento dei club di Premier League potrebbe risultare decisivo, replicando scenari già visti con altri giovani italiani finiti oltre Manica. La situazione sugli esterni, inoltre, impone riflessioni anche nel breve periodo. Se Dumfries dovesse operarsi e restare fermo per un paio di mesi, l’Inter potrebbe essere costretta a intervenire già a gennaio. A destra Darmian è spesso alle prese con problemi fisici, va in scadenza e il suo addio a fine stagione appare probabile. Per questo, in casa nerazzurra cresce l’idea di puntare su un esterno già pronto, capace di garantire affidabilità immediata.