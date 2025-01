Il Man United cerca il sostituto di Garnacho? Dall'Inghilterra: "Interessa il prestito di Tel"

Il Manchester United è interessato a ingaggiare Mathys Tel se il Bayern Monaco sancisce la sua partenza in prestito prima della scadenza del contratto. Nello United non si sta ancora procedendo con la mossa, dato che si dà priorità alle uscite, più all'intesa del contatto del 19enne piuttosto che con il Bayern. Ma il passaggio temporaneo è attraente. A riferirlo su X, è il giornalista dell'autorevole The Athletic David Ornstein.

🚨 Man Utd interested in signing Mathys Tel if Bayern Munich sanction loan departure before deadline. #MUFC not progressing move yet as prioritising exits + contact with 19yo’s camp rather than #FCBayern - but temporary switch carries appeal @TheAthleticFC https://t.co/JFe0wdJgSJ