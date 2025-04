Il Mattino - Conte rassicurato da ADL: 200mln da investire in estate, 5 azzurri verso l'addio

Conte rassicurato da De Laurentiis per il futuro, secondo quanto scritto da Il Mattino in edicola oggi. Secondo il quotidiano il budget che è sul tavolo del tecnico-manager Conte per il prossimo mercato sarà da 170-200 milioni.

Il modo migliore anche per non ascoltare il canto delle sirene che arrivano da Torino e Milano: nessuno ha la capacità di spesa del Napoli nel prossimo mercato. Per affrontare la sfida della Champions e del campionato, il tecnico leccese ne vorrebbe 22-23. In odore di addio Hasa, Marin, Ngonge, Billing, Okafor, ma anche alcuni della vecchia guardia, che hanno voglia di nuove avventure, si annuncia un mercato estivo con una mini-rivoluzione.