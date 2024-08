Ufficiale Il Napoli deve sfoltire a centrocampo: il giovane Coli Saco al Bari in prestito

Il Napoli ha chiuso sul gong l'ultima operazione di questa finestra di calciomercato estiva: gli azzurri cedono Coli Saco in prestito al Bari. Ecco il comunicato del club dei galletti: "SSC Bari comunica di aver acquisito dall’S.S.C Napoli, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Saco Coli (Creteil, Francia, 15.05.02); il centrocampista maliano, con cittadinanza francese, si aggregherà nei prossimi giorni al gruppo biancorosso per mettersi a disposizione di mister Longo.

Dopo aver militato nelle giovanili di Le Havre e Sochaux, passa alla Primavera del Milan prima, quindi in quella partenopea. Nella stagione ’22-’23 fa il suo esordio tra i professionisti con la Pro Vercelli dove totalizzerà 34 presenze e 3 gol. La scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Ancona andando a segno 7 volte nelle 32 presenze complessive. Ha conquistato un bronzo in Coppa d'Africa con la nazionale Under 23 del Mali.

Benvenuto Coli!".