Norton-Cuffy piace al Napoli, Tmw: "Azzurri vogliono capire fattibilità affare"
L'Inter sta pensando di intervenire sul mercato dopo l'infortunio capitato a Denzel Dumfries, che ieri si è operato a Londra. Secondo quanto raccolto da TMW, l'idea è quella di accelerare subito per Brooke Norton-Cuffy, ma il giocatore piace anche al Napoli, che per gennaio tenterà di capire la fattibilità dell'operazione. Sia i nerazzurri che i partenopei hanno intenzione di proporre delle contropartite al Grifone, con Marotta che potrebbe giocarsi la carta Valentin Carboni.
