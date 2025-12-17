Vice Di Lorenzo a gennaio? Sky frena: "Ci sono già due opzioni"

di Fabio Tarantino

Luca Marchetti, giornalista Sky, esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte per fare il punto sul mercato del Napoli. Si parla in modo particolare delle opzioni per gennaio in attacco e in difesa.

"Lucca resta in bilico ma non credo che il Napoli lo cederà ad una diretta concorrente, Milan o Roma ad esempio, e comunque non prima di fine gennaio, visto che dovrà prima valutare nel dettaglio la condizione di Lukaku. Non penso invece che arrivi un vice-Di Lorenzo. In quel ruolo può giocare Spinazzola, c’è ancora Mazzocchi e quindi le soluzioni non mancano", le sue parole.