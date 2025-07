Il Napoli ha fatto due offerte per Ndoye, entrambe respinte dal Bologna: il retroscena

Dopo Noa Lang - il cui arrivo a Dimaro è già avvenuto e per il quale ora si attende solo l'ufficialità - il Napoli è alla ricerca di un altro esterno offensivo da consegnare ad Antonio Conte e il nome in cima alla lista resta quello di Dan Ndoye. Il club azzurro ha già provato a convincere il Bologna con due offerte, entrambe rifiutate dai felsinei. Il retroscena viene raccontato da Tuttosport:

"Adesso gli azzurri sono in azione per vincere le resistenze del Bologna, che non vorrebbe privarsi dello svizzero e chiede 45 milioni (il 15% sulla vendita spetta al Basilea). Respinte le prime proposte da 30 milioni più il cartellino di Alessandro Zanoli (seguito anche dalla Fiorentina) e 35 milioni cash. Ora il presidente De Laurentiis per cercare di accontentare Conte potrebbe alzare a 37-38 milioni più bonus la proposta per assicurarsi il gioiello elvetico"