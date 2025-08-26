Il Napoli ha parlato anche con Pinamonti, ma Conte ha spinto per Hojlund: il retroscena

Il giornalista ed esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale YouTube ha rivelato un retroscena sulla trattativa Rasmus Hojlund-Napoli: “Antonio Conte è molto presente in questa operazione: ha spinto tanto, tra i diversi candidati che erano stati proposti al club. Il Napoli ha parlato anche con Pinamonti e con altri attaccanti, ma Conte ha insistito per avere Hojlund, un profilo internazionale su cui si può lavorare sia per il presente che per il futuro".