Il Napoli ha preso una decisione sul futuro di Ambrosino

Giuseppe Ambrosino, attaccante di proprietà dal Napoli e reduce dal prestito al Frosinone in Serie B, sarà valutato a Castel di Sangro per la seconda parte di ritiro. Lo scrive il quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. In gol agli Europei Under 21, il classe 2003 di proprietà del Napoli lavorerà con Lukaku e Lucca e poi solo a fine ritiro verrà presa una decisione sul suo futuro. Ambrosino piace a diversi club di A come Cremonese e Cagliari.

