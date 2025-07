Ufficiale Il Napoli ingaggia il 2006 Rao: lo ha girato in prestito al Bari

vedi letture

Colpo in prospettiva per gli azzurri. Fatta per Emanuele Rao, classe 2006, girato subito in prestito al Bari. Ecco la nota ufficiale del club biancorosso: "SSC Bari comunica di aver acquisito dall’SSC Napoli, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Rao (28.03.06, Rovereto); l'attaccante si è unito al gruppo biancorosso a Roccaraso per mettersi a disposizione di mister Caserta.

Dopo i primi anni nelle giovanili del Chievo Verona, passa alla SPAL in seguito al fallimento del club veronese. Dopo i successi con l'Under 18 biancazzurra, arriva l'esordio tra i professionisti nella stagione '23-'24, quindi anche il primo gol, contro la Lucchese, segnato a 17 anni, 6 mesi e 13 giorni. Nonostante la giovane età vanta con la formazione estense ben 67 presenze, 6 reti e 3 assist. E' nel giro della Nazionale U19".