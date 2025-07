Lucca-Beukema, visite e poi ritiro: ecco quando sbarcheranno a Dimaro

vedi letture

Il Napoli piazza due nuovi colpi di mercato con gli arrivi imminenti di Lorenzo Lucca e Sam Beukema. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le ultime ore sono state decisive per chiudere le operazioni, ormai in dirittura d’arrivo. Per Lucca si è trattato di un vero e proprio tour de force: dopo l’intesa raggiunta a Udine per sistemare gli ultimi dettagli, l’attaccante è ripartito da Milano verso Roma e, in serata, volerà a Bolzano per poi raggiungere Dimaro, sede del ritiro azzurro.

Situazione simile anche per Beukema: lo scambio dei contratti è in corso e il Napoli conta di completare l’intera procedura già nelle prossime ore. Una trattativa lunga e articolata, curata nei minimi dettagli, ma ormai alle battute finali. Entrambi i calciatori svolgeranno le visite mediche nel pomeriggio e partiranno poi insieme alla volta del Trentino, pronti ad aggregarsi al gruppo guidato da Antonio Conte già in serata. Due rinforzi importanti per iniziare al meglio la nuova stagione.