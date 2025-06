Il Napoli lavora a un colpo super (anche) in termini di marketing internazionale

vedi letture

L'obiettivo del Napoli in vista della prossima estate è quello di rinforzare la squadra per blindare il primo posto e affrontare da protagonisti la Champions League, ma non solo. De Laurentiis non ne ha mai fatto mistero: come accaduto per Kim e Kvara, gli acquisti del club azzurro sono spesso legati anche alla volontà di diffondere all'estero il brand Napoli, il marchio di un club che si espande e vuole continuare a crescere abbracciando anche altre culture.

Lo si capisce anche dal prossimo colpo in cantiere, come spiegato dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: "Un colpo che unisce lo spessore sul campo e la potenza in termini di marketing internazionale è Kang-In Lee del Paris Saint Germain, un profilo su cui il Napoli lavora tanto per aumentare il tasso di qualità sia a centrocampo che sulla trequarti”.