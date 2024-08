Il Napoli pensa anche ad un colpo anche sulla trequarti: due nomi nel mirino

Non solo il centravanti, il Napoli è alla ricerca anche di un centrocampista e di un nuovo trequartista da aggiungere alla batteria a disposizione di Antonio Conte. A scriverlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola, che comincia parlando di Brescianini: "Ben avviati anche i discorsi con il Frosinone per il centrocampista cresciuto nel Milan.

Brescianini, come Gilmour, sa dell’interesse del Napoli e aspetta. Su di lui anche l’Atalanta e club stranieri. In attacco, dopo l’uscita di Lindstrom, il primo obiettivo è David Neres del Benfica. Resta vivo anche l’interesse per Berardi del Sassuolo".