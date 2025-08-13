Il Napoli piazza Vilardi in Serie C: vicina la cessione definitiva al Sorrento

Il Sorrento sta per piazzare un altro rinforzo nel reparto avanzato del campo. A disposizione di mister Mirko Conte, stando a quanto raccolto dai colleghi di TuttoC, c'è una trattativa avanzata per arrivare a Mario Vilardi del Napoli. L'ala nativa di Afragola, classe 2005 e l'anno scorso al Crotone, dovrebbe unirsi in rossonero a titolo definitivo.