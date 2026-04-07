Il Napoli riscatta Alisson! Romano: "E qualcuno deve chiedere scusa a Manna"

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“Santos sarà riscattato per circa 15,5 milioni, ma oggi vale già il doppio”. Un investimento che conferma la strategia del club

Il Napoli guarda al futuro e incassa elogi importanti sul mercato. Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube, ha sottolineato la bontà dell’operazione Alisson Santos, definendola un’intuizione vincente. “Il Napoli lo ha fatto, ha trovato un giocatore vero. Credo che qualcuno debba chiedere scusa al ds Giovanni Manna”, ha spiegato. Un acquisto arrivato quando il talento brasiliano era poco conosciuto e difficilmente accessibile, con lo Sporting restio a cederlo in prestito con diritto di riscatto.

Il Napoli riscatta Alisson: ecco il costo dell'operazione

E invece il Napoli ha insistito e ora è pronto a chiudere definitivamente l’operazione: “Santos sarà riscattato per circa 15,5 milioni, ma oggi vale già il doppio”. Un investimento che conferma la strategia del club, sempre più orientata su giovani di prospettiva capaci di crescere rapidamente e incidere.