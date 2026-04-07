Il Napoli si tiene De Bruyne! Romano: "Vuole goderselo almeno un'altra stagione"

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Il Napoli non ha dubbi sul futuro di Kevin De Bruyne e punta a ripartire da lui nella prossima stagione. A fare il punto è Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha chiarito la posizione del club. "Quello che posso dirvi è che l’intenzione del Napoli è di volersi godere De Bruyne almeno per un’altra stagione", ha spiegato l’esperto di mercato, sottolineando come la volontà sia quella di costruire un feeling sempre più solido, soprattutto dal punto di vista tecnico.

De Bruyne vuole il Napoli, il Napoli vuole De Bruyne

Il centrocampista belga ha vissuto un’annata condizionata dagli infortuni, ma i segnali restano positivi, anche nel rapporto con la piazza. "Direi che De Bruyne sta dimostrando la sua voglia di Napoli", ha aggiunto Romano. Molto dipenderà anche dal progetto tecnico e dalle scelte attorno ad Antonio Conte, ma la linea è chiara: il Napoli vuole finalmente godersi il vero De Bruyne, possibilmente senza stop fisici.