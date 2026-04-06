Indiscrezione dall’Inghilterra: Manna su un difensore dell’Irlanda del Nord

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Lo riportano media inglesi

Il Napoli guarda al futuro e mette nel mirino un giovane talento proveniente dall’Irlanda del Nord. Si tratta di Tom Atcheson, difensore del Blackburn, finito nel radar del ds Giovanni Manna in vista della prossima stagione.

L’indiscrezione arriva dall’Inghilterra, riportata da Team Talk: anche il club azzurro si sarebbe inserito nella corsa al centrale, seguendolo con particolare attenzione in prospettiva estiva. Atcheson è un difensore centrale puro, capace di agire sia sul centro-destra che sul centro-sinistra in una linea a quattro.

La concorrenza, però, è già folta. In Italia c’è l’Atalanta, mentre all’estero si registrano gli interessamenti di Lipsia e Borussia Dortmund dalla Germania. In Premier League, invece, sulle sue tracce ci sono Manchester United, Tottenham, Newcastle, Everton e Brighton.