Ultim'ora Alisson Santos, decisione presa: il Napoli lo riscatterà! Sky: ecco le cifre

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Il club azzurro ha preso la decisione sul suo futuro: verrà attivata l'opzione di riscatto per il talento brasiliano

In Napoli-Milan non è passato sotto traccia l'ingresso di Alisson Santos: da subentrante l'esterno offensivo ha di nuovo spaccato la partita, contribuendo anche all'azione del gol. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, il club azzurro ha preso la decisione sul suo futuro: verrà attivata l'opzione di riscatto per il talento brasiliano, la cifra ammonta a circa 15 milioni di euro che verranno versati nelle casse dello Sporting CP.