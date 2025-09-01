Ufficiale Il Napoli saluta Zanoli: "In bocca al lupo Alessandro!". Svelata la formula dell'affare

Alessandro Zanoli lascia di nuovo il Napoli e si trasferisce all'Udinese con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Stavolta, dunque, si tratta di un addio definitivo dopo una lunga serie di prestiti tra Sampdoria, Salernitana e Genoa. Il classe 2000 è cresciuto nel vivaio degli azzurri ed ha anche collezionato 22 presenze con la prima squadra.

Di seguito il comunicato del club azzurro pubblicato sui propri canali ufficiali: "La SSC Napoli ufficializza la cessione di Alessandro Zanoli all'Udinese Calcio con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il 20 settembre 2021 il suo esordio in maglia azzurra, in occasione della vittoria per 0-4 a Udine. Zanoli ha collezionato 22 presenze con il Napoli in tutte le competizioni, di cui 3 in Champions League. In bocca al lupo, Alessandro!".