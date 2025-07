Il Napoli segue ancora Frattesi, ma l'Inter ora vuole tenerlo e pensa al rinnovo

vedi letture

Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, tramite un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato della situazione di Davide Frattesi che è stato accostato anche al Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Davide Frattesi nei prossimi giorni si opererà ad un’ernia, vuole tornare al 100% per l’Inter. Ha giocato per diverse settimane con questo tipo di fastidio, tra cui la partita di semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona dove ha segnato. Questo problema Frattesi se lo porta dietro da diverso tempo, ma l’impegno e il sacrificio per l’Inter non è mai mancato. È arrivato il momento di togliersi questo tipo di problema e si è deciso di procedere con un’operazione.

Quanto può incidere sul mercato? Di fatto nulla, perché ad oggi non ci sono trattative in corso tra Frattesi e altri club. Il Napoli è sicuramente uno dei club attenti alla situazione di Frattesi. Non ci risulta che la soluzione Atletico Madrid, con all’interno la pedina Giuliano Simeone, possa essere concreta. È una pista nata tante settimane fa e ormai tramontata. Capiremo poi l’evoluzione del mercato di Frattesi dopo l’operazione: sappiamo che ci sono squadre attente a lui come il Napoli, ma sappiamo anche che l’Inter non vuole privarsene e sta pensando al rinnovo. L’Inter lo ritiene un giocatore chiave in questo momento”.