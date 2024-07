Il Napoli si è defilato per Greenwood: ci prova un'altra squadra di Serie A

La Lazio non molla Mason Greenwood. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul futuro dell'attaccante esterno del Manchester United, che spinge per definire in fretta il suo addio dopo il prestito molto positivo dell'ultima stagione al Getafe (36 presenze con 10 gol segnati e 6 assist per il classe 2001). Per lui in Serie A si erano mosse nelle scorse settimane anche Napoli e Juventus, che non hanno però proseguito in modo concreto il loro corteggiamento. L'ha fatto eccome la società biancoceleste, che ad oggi è in lotta con Olympique Marsiglia e Valencia per aggiudicarsi il talento inglese.

L'offerta della Lazio

La proposta di Lotito - spiega il quotidiano romano - è di 20 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo del suo cartellino, aggiungendo una clausola del 40% o 50% sull’eventuale rivendita a beneficio dei Red Devils. La Lazio sarà capace di alzare ulteriormente la sua offerta? Forse sì, ma non subito. Ecco perché la deadline di venerdì potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile, col giocatore determinato a risolvere quanto prima il suo futuro. Del resto, Greenwood a Manchester ormai non fa neanche parte del gruppo squadra e si sta allenando da fuori rosa proprio in attesa di un trasferimento altrove.