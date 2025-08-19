Ultim'ora Il Napoli si era informato, Krstovic passa all'Atalanta! Siamo alle firme

E' fatta per il passaggio a titolo definitivo di Nikola Krstovic dal Lecce all'Atalanta. Il club bergamasco ha trovato il sostituto di Mateo Retegui, dopo aver sistemato anche gli ultimi dettagli relativi ai bonus, l’operazione con il Lecce si è chiusa sulla base di 25 milioni di euro. Il giocatore firmerà un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2030, con un ingaggio da circa 2 milioni di euro a stagione più bonus.

Venerd' Krstovic è atteso a Bergamo per le visite mediche di rito e la firma ufficiale sul contratto con la società di Percassi. Sul centravanti montenegrino si era interessato anche il Napoli dopo l'infortunio a Romelu Lukaku. Per il Lecce plusvalenza di circa 21 milioni di euro, dato l’acquisto nel 2023 a 3.9 milioni. A riferirlo è Sky Sport.