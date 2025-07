Il Napoli vuole chiudere un colpo per il futuro: pronta l'offerta per il 2009 Arena

vedi letture

Il Napoli ha pronto l'offerta per Antonio Arena, attaccante di proprietà del Pescara, classe 2009, che andrebbe a rinforzare l'organico della Primavera 1 che, nella prossima stagione, giocherà nel girone unico. Gli azzurri sono pronti a proporre un milione di euro più bonus - verosimilmente per arrivare intorno ai 2 - anticipando la concorrenza della Roma, che nelle scorse settimane lo ha messo nel mirino.

Arena è nato in Australia, a Sydney, il 10 febbraio 2009. È in possesso doppia nazionalità, italiana e australiana ed è una punta centrale di piede sinistro. Si è diviso fra le giovanili del Pescara e la prima squadra nella stagione che ha portato gli abruzzesi al ritorno in Serie B dopo la finale playoff vinta ai rigori contro la Ternana. Quattro le partite nella Regular Season del Girone C di Serie C, segnando un gol nel 4-1 alla Lucchese e servendo un assist nella successiva gara contro il Pontedera.

Ventinove invece i minuti nella finale di ritorno dei playoff contro gli umbri, decisiva per la promozione in cadetteria. In più ha collezionato 14 presenze e 3 gol nell’ultimo Campionato Primavera 2, giocando una volta anche in Coppa Italia Primavera nella sconfitta per 5-0 in casa dello Spezia.