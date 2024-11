Il Napoli vuole rinforzarsi a gennaio, Manna già al lavoro: svelato il ruolo

Il Napoli sta lavorando per ingaggiare un difensore centrale nella finestra di mercato di gennaio. Il direttore sportivo Giovanni Manna, come riporta su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, sta esplorando il mercato per trovare la soluzione migliore per Antonio Conte.

#Napoli are working to sign a centre-back in January’s #transfers window. The sports director Giovanni #Manna is exploring the market to find the best solution for Antonio #Conte