Il primo obiettivo è rinforzare la difesa: tre nomi nel mirino, due giocano in Serie A

Conquistato e festeggiato a dovere il quarto Scudetto, in casa Napoli è tempo adesso di proiettarsi al futuro prossimo e, con l'estate in vista, questo non può che significare calciomercato. C'è soprattutto una linea difensiva da dover rinforzare ed è proprio sul reparto arretrato che si concentreranno i primi sforzi del direttore sportivo Manna nelle prossime settimane.

Sul tema mercato del Napoli torna anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che fa dei nomi. Il primo obiettivo, ed è una conferma, si chiama Sam Beukema: il centrale olandese ha già aperto al Napoli, ma il Bologna tira alto e chiede circa 30 milioni di euro. Il Napoli valuta anche delle alternative.

Altri nomi che potrebbero fare al caso del Napoli per rinforzare la difesa sono dei 'sempreverdi', dei profili di ritorno. Piace per esempio Federico Gatti della Juventus, che Manna conosce bene e piace anche a Conte, oltre a Jakub Kiwior, polacco dell'Arsenal che conosce già la Serie A avendoci giocato con lo Spezia. Intanto comunque Juan Jesus ha rinnovato fino al 2026 e in arrivo dall'Empoli c'è il giovane Marianucci.