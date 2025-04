Il primo step di ADL per tenere Conte: ha dato l'ok ad aumentare monte-stipendi di 25mln

vedi letture

Il Napoli è già molto attivo per arrivare nelle migliori condizioni all'incontro di fine campionato con Antonio Conte per programmare il futuro. Il Mattino quest'oggi racconta della trattativa avviata per Orsolini e non solo, ma anche della necessità di assicurare al tecnico non solo i nomi richiesti ma pure in tempi ideali.

Il club è allineato ad Antonio Conte sulla necessità di rinforzare l'organico. Secondo Il Mattino, De Laurentiis ha già dato disponibilità al ds Manna ad alzare il monte stipendi dagli attuali 85mln di euro a circa 100-110mln di euro. Un balzo in alto che farà tornare ai tempi di Ancelotti. Un passaggio inevitabile per tenere gran parte dell'ossatura ed aggiungere tasselli importanti.