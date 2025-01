Il Roma - ADL chiaro con Danilo: ha fatto solo una promessa al giocatore

"Il Napoli prende Danilo solo a parametro zero (da svincolato) e non accetta di pagare indennizzi alla Juventus. Dovrà essere il giocatore a trovare un accordo per la risoluzione. Da parte del club azzurro c'è solo la promessa di un bonus alla firma. Per ora il Napoli non ha fretta, ma dipenderà anche dal rendimento di Juan Jesus". A scriverlo è il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto sui social.

