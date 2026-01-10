Ds Roma: "Ferguson? Auspichiamo resti! Raspadori dentro o fuori rapido..."

Il ds della Roma Frederic Massara ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Sassuolo valido per la 20^ giornata di Serie A.

Quanto manca per Raspadori?

"Una trattativa che esiste, penso che sia in via di definizione in un senso o nell'altro in tempi piuttosto rapidi".

Si decide domani?

"Penso che quello sia il tempo per avere tutto più chiaro".

La proprietà è a Roma: siete allineati?

"Certamente. E' sempre bello quando la proprietà è presente a Roma e il confronto è quotidiano. Siamo assolutamente uniti, vogliamo far crescere la squadra e la società".

C'è unità anche con Gasperini?

"Ma certo, c'è un confronto costante e una dialettica che fa parte del nostro mestiere e serve per far crescere la squadra".

Robinio Vaz?

"Un grande talento, ma mi sembra una cosa abbastanza improbabile. Non credo che il Marsiglia voglia privarsene e nel caso ci sarebbe una concorrenza fortissima".

Più probabile Zirkzee?

"In questo momento lo United ha chiuso ogni discorso di mercato dopo il cambio di allenatore. Dubito che cambino idea".

Ferguson rimane?

"E' qui e ci dà una grande mano. Sta crescendo e siamo contenti di quello che sta facendo. Felici di vederlo in campo stasera e auspichiamo fino a fine stagione".