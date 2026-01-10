Lucca via? Cosa si attende e chi può sostituirlo: le ultime sul mercato del Napoli
La vicenda Lucca è ancora tutta da definire, scrive nel suo editoriale il direttore di Tmw, Niccolò Ceccarini, facendo il punto sui movimenti in attacco del Napoli che è in cerca di occasioni considerando il mercato a saldo zero: "Il club azzurro sta prendendo un po’ di tempo anche perché vuole capire quante garanzie potrà dare Lukaku.
Se dovesse uscire l’ex attaccante dell’Udinese è chiaro che il Napoli tornerebbe sul mercato per regalare a Conte un altro giocatore offensivo. E le attenzioni si stanno concentrando proprio in casa Roma. Il club azzurro sta infatti valutando Ferguson, che potrebbe essere un’opzione se la Roma decidesse di interrompere il prestito con il Brighton".
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina TuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: le scelte di Conte e Chivu di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
11 gen 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Inter
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
Fabio TarantinoTuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay!
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com