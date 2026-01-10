Lucca via? Cosa si attende e chi può sostituirlo: le ultime sul mercato del Napoli

vedi letture

La vicenda Lucca è ancora tutta da definire, scrive nel suo editoriale il direttore di Tmw, Niccolò Ceccarini, facendo il punto sui movimenti in attacco del Napoli che è in cerca di occasioni considerando il mercato a saldo zero: "Il club azzurro sta prendendo un po’ di tempo anche perché vuole capire quante garanzie potrà dare Lukaku.

Se dovesse uscire l’ex attaccante dell’Udinese è chiaro che il Napoli tornerebbe sul mercato per regalare a Conte un altro giocatore offensivo. E le attenzioni si stanno concentrando proprio in casa Roma. Il club azzurro sta infatti valutando Ferguson, che potrebbe essere un’opzione se la Roma decidesse di interrompere il prestito con il Brighton".