Giornata chiave per il futuro di Raspadori: il Napoli resta in agguato

La partita per Giacomo Raspadori non è ancora chiusa. Mentre la Roma prova a definire l’operazione con l’Atletico Madrid, il Napoli osserva da vicino l’evoluzione della trattativa e non ha affatto mollato la presa. Come riporta il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna è vigile e pronto a inserirsi se si aprisse uno spiraglio per il ritorno dell’attaccante in azzurro.

La giornata di oggi può essere decisiva, anche alla luce delle dichiarazioni del ds giallorosso Massara, perché potrebbe indirizzare le strategie dei campioni d’Italia. L’operazione resta complessa: il Napoli deve muoversi nel rispetto del principio del saldo zero, a causa del blocco soft sul mercato invernale. Su Raspadori c’è anche l’Atalanta, ma a fare la differenza, alla fine, sarà soprattutto la volontà del giocatore. Il Napoli resta alla finestra.